Avala Comisión del Congreso que SOAPAP y Agua de Puebla para Todos comparezcan cada cuatro meses

Se pretende que ambas entidades rindan informes de sus funciones ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y al consorcio “Agua de Puebla para Todos”, a que sus representantes comparezcan de manera cuatrimestral ante el órgano colegiado.

El proyecto de acuerdo, derivado de las propuestas legislativas de las diputadas Delfina Pozos Vergara y Laura Artemisa García Chávez, tiene como propósito que los entes rindan informes sobre el ejercicio de sus funciones, la prestación de los servicios públicos a su cargo, la atención de contingencias naturales relacionadas con su actividad y las áreas identificadas para mejorar la calidad de los servicios, en beneficio de los habitantes del municipio de Puebla.

Durante el análisis del exhorto, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó que el acuerdo busca que el Poder Legislativo supervise el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas entidades, con la finalidad de que el exhorto se pueda materializar y sistematizar.

Asimismo, durante su intervención, el diputado Rafael Micalco Méndez consideró positivo el proyecto de acuerdo para evaluar la calidad de los servicios de agua potable y la capacidad de distribución, así como para evitar abusos contra la ciudadanía.

De igual manera, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez mencionó que la intención del exhorto es beneficiar a las y los poblanos que habitan en la capital del estado.

A la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal también asistieron las y los diputados: Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Modesta Delgado Juárez y Rafael Micalco Méndez.

Con el objetivo de garantizar que haya congruencia entre la planeación estratégica y la asignación de recursos públicos, así como fomentar un ejercicio del gasto público eficiente, eficaz y transparente, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a los Ayuntamientos y Concejos Municipales.

A través del punto de acuerdo, impulsado por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, se solicita que elaboren sus Programas Presupuestarios de conformidad con los Planes Municipales de Desarrollo 2024-2027.

Durante la discusión del acuerdo, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que los Ayuntamientos y Concejos Municipales deben apegarse a los Planes de Desarrollo para diseñar la política presupuestal, pues de esta forma se garantiza que cada peso invertido tenga impacto en la comunidad.

Las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y María Soledad Amieva Zamora coincidieron en que las autoridades municipales deben hacer un uso estratégico de los recursos y atender lo establecido en el Plan de Desarrollo, con la finalidad de promover el bienestar social.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las y los diputados: Miguel Márquez Ríos, Leonela Jazmín Martínez Ayala, María Soledad Amieva Zamora, Modesta Delgado Juárez, Kathya Sánchez Rodríguez y Pável Gaspar Ramírez.

APRUEBAN CAMBIO DE NOMBRE DE COMISIÓN Y EXHORTO PARA FORTALECER SERVICIOS EN ATLIXCO

En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las y los diputados aprobaron el dictamen por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con la finalidad de modificar la denominación de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales para llamarse Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El dictamen fue elaborado con la iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, para visibilizar el rol activo, propositivo y articulador de las organizaciones de la sociedad civil.

Como parte del orden del día, las y los diputados aprobaron el punto de acuerdo impulsado por la diputada Modesta Delgado Juárez, mediante el cual se exhorta a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas y a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, para que incrementen el número de personas servidoras públicas asignadas al Centro Integral de Servicios de Atlixco.

Lo anterior, con el objetivo de agilizar la atención y los trámites que prestan a la ciudadanía, con particular énfasis en la atención prioritaria y accesible a las personas adultas mayores.

Además, el órgano colegiado aprobó el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado, para que, a través de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, promueva la celebración de Convenios de Coordinación y Colaboración con los Ayuntamientos y Concejos Municipales que aún no cuenten con este instrumento jurídico.

Esto, con el fin de ejecutar el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada en el Estado de Puebla, así como para que fortalezca la difusión y promoción del citado programa, con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, principalmente en colonias populares, de interés social y de escasos recursos.

El exhorto fue elaborado con la propuesta del diputado Elías Lozada Ortega y de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, quien explicó que miles de familias han trabajado para contar con un patrimonio, pero no tienen un título de propiedad o escritura, por lo que deben realizarse los convenios necesarios para dar certeza jurídica.

A la sesión acudieron la y los diputados: Julio Miguel Huerta Gómez, Jaime Natale Uranga, Pável Gaspar Ramírez, José Luis Figueroa Cortés y Leonela Jazmín Martínez Ayala.