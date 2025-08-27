Todo listo para el Huey Atlixcáyotl: Ariadna Ayala

Desde Puebla

Atlixco, la Ciudad del Arte y la Cultura, se prepara para vivir una celebración histórica: el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, patrimonio cultural de Puebla, que este 2025 reunirá tradición, música y color en una semana llena de actividades.

Del 21 al 28 de septiembre, el municipio será escenario de danzas, talleres, conferencias y exposiciones, tanto en Atlixco como en la capital poblana, con el propósito de honrar la memoria e identidad de los pueblos originarios del estado.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, destacó que esta edición especial es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado de Puebla, el Ayuntamiento de Atlixco y el Patronato del Festival Huey Atlixcayotl, quienes suman esfuerzos para garantizar un evento digno del aniversario número 60.

El momento cumbre se vivirá el domingo 28 de septiembre en la icónica Plazuela de la Danza del Cerro de San Miguel, donde se espera la presencia de miles de visitantes para disfrutar de un espectáculo único.

Más de 600 danzantes representarán a comunidades y municipios como Zapotitlán de Méndez, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Tepeyahualco, Chilchotla, Coyomeapan, San Gabriel Chilac, Yehualtepec, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teopantlán, San Andrés Cholula, San Salvador El Verde, y por supuesto, Atlixco como orgulloso anfitrión.

“El Huey Atlixcáyotl es la fiesta que da identidad a nuestro municipio y al estado de Puebla; celebrar 60 años es un orgullo que compartimos con todas y todos”, expresó la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala.

Este aniversario no solo celebrará seis décadas de tradición, sino que también reafirmará al Huey Atlixcáyotl como la gran fiesta que enaltece la riqueza cultural y el orgullo poblano.

El programa completo será dado a conocer en los próximos días a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado de Puebla y del Ayuntamiento de Atlixco.Este festival es un tributo a quienes han mantenido vivas nuestras raíces, y representa un punto de encuentro para celebrar la riqueza cultural que distingue a Puebla.