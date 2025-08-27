Chips en el acervo museístico de Puebla generaron daños

Erika Méndez
Las personas que colocaron los chips en el acervo museístico de Puebla durante la administración pasada generaron daños en algunas piezas, reveló María José Farfán, directora de Museos Puebla.
En conferencia de prensa, dijo que los chips eran para ropa y de mala calidad; sin embargo, así fueron colocados en algunos libros de la Biblioteca Palafoxiana.
Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a las autoridades a tomar acciones y sancionar a los responsables.
