Inseguridad Slider Principal

Hallaron cráneo junto al canal de Valsequillo en Tecamachalco

By Redaccion2 / 27 agosto, 2025

Sadit González

Una fuerte movilización policial durante la tarde de este miércoles en el barrio de San Antonio, en Tecamachalco, a un costado del canal de aguas negras de Valsequillo, donde se  localizó un cráneo humano.

A la altura de la calle 15 Sur, en la entrada de una propiedad privada.

Elementos de la policía municipal y de la Marina Armada de México acudieron de inmediato, confirmaron la osamenta y acordonaron la zona.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cráneo podría haber sido profanado de algún panteón.

You may also like

Categorías