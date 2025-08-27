Hallaron cráneo junto al canal de Valsequillo en Tecamachalco

Sadit González
Una fuerte movilización policial durante la tarde de este miércoles en el barrio de San Antonio, en Tecamachalco, a un costado del canal de aguas negras de Valsequillo, donde se localizó un cráneo humano.
A la altura de la calle 15 Sur, en la entrada de una propiedad privada.
Elementos de la policía municipal y de la Marina Armada de México acudieron de inmediato, confirmaron la osamenta y acordonaron la zona.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el cráneo podría haber sido profanado de algún panteón.
