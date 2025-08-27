Entrega Tonantzin Fernández becas a jóvenes estudiantes y deportistas de San Pedro Cholula

*El municipio es pionero en la implementación de estos apoyos a nivel nacional*

Desde Puebla

*27 de agosto de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo y bienestar de todos los sectores sociales, en especial de las y los jóvenes que más lo necesitan.

Bajo esta premisa, la presidenta municipal, acompañada de Mauricio García Castillo, subsecretario de Deporte estatal; Cecilia Lemus, secretaria técnica del Pleno; Moisés Ahuatl, secretario de Bienestar municipal; así como regidoras y regidores del Ayuntamiento, encabezó la Entrega de Becas para Jóvenes Universitarios y Jóvenes Deportistas 2025.

En sus intervenciones, Mauricio García y Cecilia Lemus coincidieron en que las y los jóvenes representan el presente y futuro de México, y reconocieron al Gobierno de Tonantzin Fernández por ser pionero en la puesta en marcha de este tipo de programas con sentido social, que se suman a los ya implementados por el Estado y la Federación.

Durante el acto, Gianelly Romero Rosas, beneficiaria del programa, agradeció a la presidenta municipal y a su equipo de trabajo por generar estas oportunidades en el municipio, señalando que las becas serán aprovechadas con responsabilidad para continuar su formación académica y deportiva.

Finalmente, Tonantzin Fernández reiteró que su administración trabaja de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente. Subrayó que San Pedro Cholula es pionero a nivel nacional en la implementación de estas acciones que fortalecen el futuro de la juventud.

Al concluir el evento, la presidenta municipal realizó un recorrido con las y los beneficiarios, a quienes exhortó a seguir esforzándose en sus estudios y disciplinas deportivas, recordándoles que en su gobierno encontrarán un aliado para alcanzar sus metas.