Casi 2 mil 500 motociclistas infraccionados desde el 1ro de enero: SSP

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de inhibir la comisión de delitos a bordo de motocicletas y garantizar el cumplimiento de la normativa vial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, implementó el “Operativo ROMA” sobre el Bulevar Carlos Camacho Espíritu, a la altura de San Francisco Totimehuacan.

En esta acción preventiva, la Policía Estatal de Caminos, Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inhiben el traslado de armas de fuego o sustancias ilícitas. Asimismo, verifican el estatus legal de las motocicletas y supervisan que las y los conductores cuenten con el equipo y la documentación correspondiente para circular.

Del 1 de enero al 20 de agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública ha efectuado mil 261 operativos ROMA en vialidades como Periférico Ecológico, Bulevar Forjadores, Bulevar Valsequillo, Bulevar Municipio Libre, Calzada Zavaleta, Vía Atlixcáyotl, Carretera Federal a Tehuacán y Carretera Federal a Atlixco.

En este mismo periodo, 10 mil 430 motocicletas fueron revisadas y consultadas, mil 671 unidades fueron trasladadas al depósito vehicular y se realizaron dos mil 488 infracciones por no portar licencia de conducir, tarjeta o placas de circulación.