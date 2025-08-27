Cedillo Ramírez impulsará la integración de microcredenciales

Beatriz Gutiérrez Müller no acudió

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, señaló que, de ser reelecta para un nuevo periodo, impulsará la integración de microcredenciales y el fortalecimiento de habilidades blandas, con el fin de mejorar la preparación de los estudiantes y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Durante su participación ante la Comisión de Auscultación, Cedillo consideró positivo nueve aspirantes en el proceso de selección, pues esto refleja democracia y participación de la comunidad universitaria.

Incluso, agradeció las manifestaciones de apoyo de académicos y estudiantes, subrayó que su compromiso es con toda la comunidad estudiantil.

GUTIÉRREZ MÜLLER, FUERA DEL PROCESO

Durante la mañana, circularon rumores de que, finalmente, la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez, no participaría en el proceso, aunque ella no posteó nada en su cuenta de X.

Finalmente, con la ausencia ante la Comisión de Auscultación, se confirmó que no interviene en la elección por la BUAP.