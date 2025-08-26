Lo ejecutaron saliendo de un super de Tehuacán

Sadit González

Un hombre fue ultimado a balazos cuando salir de Bodega Aurrera en compañía de una mujer en el municipio de Tehuacán.

Esto ocurrió hace algunos minutos a las afueras de la tienda ubicada en la calle 8 Sur y 1 Poniente.

Conforme a los primeros reportes de testigos se sabe que el occiso salía del establecimiento con una mujer cuando fue interceptado por sujetos armados que sin mediar una palabra le dispararon en varias ocasiones en la cabeza arrebatándole la vida casi al instante.

Su acompañante resultó ilesa.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida por parte de paramédicos de Cruz Roja nada pudieron hacer pues carecía de signos vitales.

La zona se encuentra a resguardo de la policía municipal.

Se espera el pronto arribo de personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del área de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos para efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Se presume un ataque directo y se desconoce la identidad de la víctima.