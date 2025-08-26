Publica BUAP convocatoria para la Beca Alimenticia 

María Huerta

La BUAP lanzó la convocatoria para la Beca Alimenticia otoño 2025, destinada a la comunidad universitaria del nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciatura.

Los interesados deberán registrarse a partir de este día 26 y hasta las 17:00 del 31 de agosto, contar con un promedio general de 8.0 o superior y hasta un máximo del 90 por ciento de los créditos del plan de estudios correspondiente.

Además, no podrán participar aquellas beneficiadas por algún otro tipo de beca o apoyo institucional o personas sancionadas por una autoridad universitaria competente.