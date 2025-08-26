Checo Pérez es anunciado por Cadillac F1 como su piloto para 2026

ESPN

La escudería Cadillac anunció a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para la temporada 2026 de F1.

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1. El mexicano fue anunciado como piloto de la nueva escudería Cadillac F1 a partir de 2026 y con ella continuará su historia e iniciará su temporada número 15 en la Máxima Categoría.

El otro asiento de Cadillac F1, según informó el equipo en un comunicado, será ocupado por el finlandés Valtteri Bottas y con esta dupla la escudería afrontará su debut.

Aunque el comunicado no lo menciona, ESPN pudo saber que el contrato de Checo Pérez es multianual y se firmó la semana pasada, luego de una ardua, pero amable negociación.

Pérez comentó: “Unirme al equipo Cadillac Formula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto.

“Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que puede desarrollarse juntos para, con el tiempo, luchar en las primeras posiciones.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que puedo asumirla. Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio.

“Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica y creo que juntos podemos ayudar a convertir este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”, cita el boletín oficial a Checo Pérez.

Tanto Pérez como Bottas vienen de un año sin actividad, luego de que se quedaron sin asiento en 2025.

Checo Pérez fue cortado por Red Bull, a pesar de que tenía vigente un contrato por un año con opción a un segundo, bajo pretexto de ‘bajo rendimiento’, pero el tiempo le dio rápido la razón al mexicano de 35 años, quien se vio reivindicado cuando sus sustitutos, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, no pudieron acercarse a sus resultados como coequiperos de Max Verstappen.

Bottas, también de 35 años de edad y quien actualmente es piloto reserva de Mercedes, no fue renovado por Sauber, luego de estar en la organización (antes Alfa Romeo) durante tres temporadas.

Pérez ha ganado seis Grandes Premios y Bottas 10, además de que ambos han pasado por equipos de media tabla y han gozado de estar en escuderías dominantes como Red Bull y Mercedes, respectivamente.

“Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y coeficiente técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Formula 1®️ para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras más importante del mundo. Con más de 500 Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel fundamental en la configuración de la base competitiva del equipo desde el primer día”, dice Cadillac, sobre sus pilotos.

Por su parte, Bottas indicó: “Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac Formula 1®️, sentí algo diferente, algo ambicioso, pero también con los pies en la tierra”, afirmó Bottas. “No se trata solo de un proyecto de carreras, sino de una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se está construyendo desde cero y de ayudar a convertirlo en algo que realmente pertenece a la parrilla de la F1”.

El equipo operará desde tres bases: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una señal clara de nuestras intenciones”, afirmó el team principal del equipo, Graeme Lowdon. “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto forjado en las carreras y, por supuesto, su velocidad, serán muy valiosos para dar vida a este equipo”.

Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac F1 y TWG Motorsports también opinó de la dupla: “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y motivación. No solo son pilotos consumados, sino también constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac Formula 1. Este momento es mucho más que el anuncio de una alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”.

Checo Pérez fue pieza fundamental en Sauber en 2011-12, cuando logró tres podios, con un equipo de media tabla y luego pasó siete años entre Force India-Racing Point, donde con escasos recursos subió a siete podios, entre ellos una épica victoria en 2020.

Bottas inició su carrera en Williams en 2013, donde colaboró cuatro años en el resurgimiento de esa escudería, para luego pasar al poderoso Mercedes.

“Nuestros nuevos pilotos son una incorporación muy bienvenida a la familia Cadillac Racing, ya que cada uno de ellos aporta una gran experiencia y una pasión inquebrantable por ganar”, afirmó Mark Reuss, presidente de General Motors. “Juntos, estamos sentando las bases del automovilismo estadounidense, lo que supondrá un legado extraordinario para Cadillac, GM y este deporte”.

Entre Pérez y Bottas hay tres subcampeonatos del mundo.