Sheinbaum reconoce decomisos de droga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, admitió este lunes que se han registrado decomisos de drogas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque destacó que la operación del aeropuerto ha permitido reducir la llegada de estupefacientes y mejorar la seguridad.

“Fue muy bueno cambiar la carga de la Ciudad de México, todas las empresas que están en el AIFA hoy estén muy contentas, si hay alguna que tiene algún detalle, algún problema, se le atiende de manera inmediata porque fortalece la seguridad, entre otras cosas, además de la eficiencia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa mañanera del lunes.

Sheinbaum subrayó que la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez hizo necesaria la redistribución de la carga, lo que también ha incrementado la eficiencia del transporte aéreo en la capital.

“Además, hay mayor seguridad. Entonces ha habido algunos decomisos, pero ahora, como se revisa toda la carga, hay menos llegadas de droga a este aeropuerto. Se revisa, funciona muy bien el AIFA, muy, muy bien”, afirmó.

Finalmente, la presidenta resaltó que la centralización de carga en el AIFA contribuye tanto a la seguridad como a la operatividad del sistema aeroportuario en el aeropuerto a cargo de la milicia mexicana, asegurando que las autoridades atienden de inmediato cualquier incidente relacionado con el tráfico de drogas.