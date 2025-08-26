México se corona campeón mundial en el Cal Ripken 8U

DEBATE

La Región 3 del beisbol infantil y juvenil de la República Mexicana escribió una página dorada para el deporte nacional al conquistar el campeonato en la Serie Mundial de Beisbol Infantil Cal Ripken Babe Ruth League World Series, dentro de la categoría 8U, disputada en Cherry Hill, New Jersey.

El representativo mexicano, conformado por niños de entre 7 y 9 años de edad, tuvo un paso arrollador en el torneo y cerró con broche de oro su participación al imponerse de manera contundente a Estados Unidos en la gran final con un marcador de 10-2, resultado que les otorgó el ansiado trofeo mundialista.

La selección mexicana estuvo integrada por doce peloteritos, de los cuales la mayoría provienen del Estado de Sinaloa, demostrando la gran cantera beisbolera de la región. En total, siete jugadores son originarios de Culiacán, uno de Mazatlán, tres de Tijuana y uno de Ensenada, conformando un equipo equilibrado que mostró talento, disciplina y garra durante todo el certamen.

El róster tricolor estuvo encabezado por el pícher estelar Milán “Búfalo” Zazueta, acompañado por Abraham Enríquez en la receptoría. Carlos Vaca defendió la primera base, Roberto “Roki” Cruz la segunda, Carlos Verdugo la tercera, mientras que el campocorto fue responsabilidad de Erik Altamirano.

En los jardines destacaron Yadier Mondaca en el izquierdo, Carlos “Chapo” López en el central y Humberto “Chuky” Huizar en el derecho. Como bateador designado estuvo Gabriel Espinoza, mientras que Matheo Quintero e Ian Canseco cumplieron con labores de relevo.

El cuerpo técnico fue pieza clave en este histórico logro. Al mando estuvo el mánager Fernando “Negro” Galindo, de la Liga Pequeño Colhuacán de Culiacán, acompañado por los coaches Misael Mondaca, Chapo Enríquez y el profesor Canseco, además del delegado del equipo, el reconocido “Güero” Cruz.

La coronación en la Serie Mundial Cal Ripken no solo es un triunfo deportivo, sino un reflejo del crecimiento del beisbol infantil en México, especialmente en Sinaloa, donde el talento joven continúa brillando a nivel internacional.