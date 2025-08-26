Detienen a 10 presuntos implicados en homicidio de la niña Dulce en Chalco

EL VALLE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención y vinculación a proceso de 10 personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Dulce V.E.G., una menor de 12 años asesinada el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos estarían vinculados con la venta de narcóticos en la región por parte de una célula criminal ligada a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

La FGJEM detalló que el día de la agresión, un grupo armado llegó a un inmueble en el poblado de San Pablo Atlazalpan, preguntando por un hombre que habitaba allí y que presuntamente distribuía drogas en la zona.

Ante la negativa de su presencia, los atacantes irrumpieron por la fuerza y abrieron fuego contra la menor, quien murió de manera inmediata. Tres adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos.

El análisis de videograbaciones permitió identificar a los agresores y los vehículos utilizados: un Honda, un Renault y una motocicleta. El 12 de agosto fueron capturados los primeros dos sospechosos: Francisco “N” alias “El Bocho” y Marco Antonio “N” alias “El Búho”, en posesión de narcóticos.

Posteriormente, el 16 de agosto se realizaron cuatro operativos simultáneos en Chalco, logrando la captura de César Jair “N” alias “El Güero”, señalado como líder de la célula y coautor material de la agresión. También fueron detenidos: Juan Carlos “N” alias “El Chipotles”, Maximiliano “N” alias “El Max”, Arturo “N” alias “El Ojos de Aguacate”, Felipe “N” alias “El Flaco”, José de Jesús “N” alias “El Chucho”, Xóchitl “N” alias “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N” alias “La Güera”.

Las indagatorias apuntan a que el ataque estaba dirigido contra un familiar de la menor, dedicado al narcomenudeo, quien había sido amenazado días antes por integrantes del grupo criminal para que dejara de vender drogas por su cuenta.

Los 10 detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde un juez los vinculó a proceso con medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía aclaró que, aunque diversas versiones periodísticas señalaron que el crimen se relacionaba con una supuesta deuda familiar, no existen indicios en la carpeta de investigación que respalden esa hipótesis.

La institución recordó que los implicados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.