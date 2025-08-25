Facultad de Derecho UAEMéx anuncia regreso presencial

EL VALLE

Toluca, Méx.– A más de tres meses de que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entró en paro, acordaron que reanudarán actividades presenciales el 2 de septiembre, por lo que las y los estudiantes de este espacio académico volverán a las aulas.

La Facultad de Derecho informó que luego de un acuerdo alcanzado entre la administración de la Facultad, la Asamblea de estudiantes y la Administración Central encabezada por la rectora de la UAEMéx Martha Patricia Zarza Delgado, acordaron que regresarán las y los estudiantes de este espacio académico a la presencialidad luego de casi 15 semanas en paro de actividades.

Es de destacar que el pasado lunes 18 de agosto inició el semestre 2025B y en esta Facultad las actividades se han realizado en línea, a través de plataformas virtuales.

De acuerdo con el comunicado oficial, los próximos días continuarán los trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación de los espacios, con el propósito de garantizar un retorno seguro y en condiciones óptimas para la comunidad universitaria.

Asimismo, se precisó que la entrega formal de las instalaciones se realizará en el transcurso de la semana previa al inicio de actividades académicas.

Finalmente, la UAEMéx indicó que la medida busca asegurar que estudiantes y personal docente cuenten con un entorno adecuado, reafirmando su compromiso con la calidad educativa y el bienestar de la comunidad universitaria, confirmó la institución.