Sheinbaum reafirma compromiso con mujeres indígenas y artesanas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que haber llegado a la Presidencia de la República, hace casi un año, la compromete con las mujeres, pero particularmente con las indígenas, que fue el sector más olvidado por años.

“Ser la primera me obliga a mirar a todo el pueblo; pero en especial a las mujeres de nuestro país, a las mujeres campesinas, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores”

“Pero, sobre todo, me obliga a mirar a las mujeres indígenas a las que durante siglos fueron las más invisibles, las más excluidas, las más olvidadas; eso quedó en el pasado, eso ya no, hoy las mujeres indígenas son las más reconocidas de nuestro país”, afirmó la mandataria.

La presidenta Sheinbaum Pardo encabezó este domingo el Encuentro con mujeres artesanas del Pueblo Amuzgo, en Xochistlahuaca, Guerrero, acompañada por la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda.

En el evento se entregaron créditos a la palabra a representantes de cooperativas de mujeres artesanas, dedicadas a la confección de textiles.

Sheinbaum Pardo aprovechó el momento para recordar a esa comunidad un viaje que realizó, en particular con su madre, hace 55 años, para comprar huipiles e, incluso les mostró una fotografía de niña con esa prenda.

“Así que, pues, imagínense haber estado aquí hace 55 años pues me da mucha emoción, quién iba a pensar entonces que iba a regresar 55 años después como presidenta de la República”, comentó la presidenta Sheinbaum Pardo.

Explicó que el objetivo de los créditos que se entregaron a las productoras es, además de conservar sus tradiciones y fuentes de empleo, garantizar su bienestar.

“Que alcance para pagar, con el tiempo, el huipil; que alcance para comprar de nuevo la materia prima y que pague el trabajo que ustedes hicieron, porque lo que queremos es que no solamente se conserve el huipil o el tejido de cintura, el telar de cintura y todo lo que ustedes hacen”

“Sino que garantice el bienestar de las mujeres artesanas, que puedan vivir de su trabajo; entonces es conservación y, al mismo tiempo, bienestar, eso es lo que se tiene que garantizar con este programa”, explicó la presidenta Sheinbaum Pardo.

Autonomía

La gobernadora del estado, Salgado Pineda, afirmó que el trabajo artesanal de las mujeres amuzgas es muestra de la autonomía y orgullo que esa región ha mantenido por siglos.

“Sus textiles viajan más allá de estas montañas, son reconocidos en todo México y en el mundo, ustedes muestran que el arte popular es también autonomía y orgullo nacional”

“Ustedes, nuestras artesanas, son embajadoras culturales, de Guerrero y de México, mujeres que han hecho de la tradición una fuente de identidad y sustento para miles de familias”, dijo la gobernadora, Salgado Pineda.