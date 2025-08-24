¿Por qué hay avistamientos de osos de forma recurrente en la UANL?

Excelsior

En los últimos años, los avistamientos de osos en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se han vuelto cosa recurrente, el caso más reciente se dio apenas el pasado viernes, donde un ejemplar de este tipo andaba deambulando en los pasillos de la casa de estudios.

Este nuevo hecho llamó mucho la atención pues el oso se detuvo en un salón de clases y se asomó para ver que había en su interior, esto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en el Campus Mederos.

Por fortuna y gracias al buen actuar de los que vivieron este tenso momento, el animal siguió su camino abandonando el sitio, sin embargo, surge una interrogante al respecto, ¿Por qué los osos frecuentan la UANL?

En este sentido, la respuesta más lógica radica en que estas instalaciones de la UANL se ubican cerca de la zona conocida como El Chupón, que no es otra cosa que un cerro ubicado en Monterrey que sirve de hábitat para diversas especies silvestres.

De acuerdo a la información de especialistas, estos animales son vistos en zonas abiertas o cerca de los contenedores de basura en busca de alimento, sin embargo, esta situación sigue generando debates sobre la convivencia entre la vida silvestre y las zonas urbanas en la capital del estado del norte del país.

¿Debería la UANL reforzar la seguridad?

Hasta el momento la casa de estudios de Nuevo León no ha reforzado ninguna medida de seguridad extra a los señalamientos básicos en dado caso de un encuentro con este tipo de fauna.

En el último episodio, las dos personas dentro del salón permanecieron en calma, evitando movimientos bruscos para no provocar al oso. Esta es la recomendación básica en estos casos, ya que los animales suelen atacar solo si se sienten amenazados.

Otra de las cosas que se deben de hacer, es que una vez que un espécimen sea visto, la comunidad debe reportar cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes.

Ahora bien, los especialistas del medio ambiente señalan que este incidente al igual que otros refleja un problema más amplio, pues se trata de la invasión de hábitats naturales por el crecimiento urbano, lo que obliga a la fauna a buscar alimento en zonas pobladas.