Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel impulsan la Pensión Mujeres Bienestar en Guerrero

Excelsior

En un acto de reconocimiento social, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita al módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar, instalado en esta región de La Montaña, en Guerrero.

El encuentro con cientos de mujeres que acudieron a inscribirse al programa fue descrito por Montiel como “inspirador”, al destacar la alegría y dignidad con la que las beneficiarias se acercan a este nuevo derecho social.

“Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum visitamos el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar en Ometepec, Guerrero. Es inspirador acompañar a tantas mujeres que, con alegría, se registran para recibir esta pensión, un reconocimiento a toda una vida de trabajo y esfuerzo”, expresó Montiel a través de sus redes sociales.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años de edad. Su objetivo es brindar una red de protección económica en la etapa previa a la pensión universal para adultos mayores, reconociendo el papel histórico de las mujeres en la construcción del tejido social y familiar del país.

Al cumplir los 65 años, las beneficiarias son incorporadas automáticamente al programa Pensión Bienestar para Adultos Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Registro y requisitos

El proceso de inscripción se realiza en los Módulos del Bienestar, disponibles en todo el país, en un horario de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El calendario de atención se organiza según la letra inicial del primer apellido.

Las interesadas deben presentar: