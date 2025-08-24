Bitácora de futuro, Señor Trump, la guerra no es solución, es un pecado matar

Autor Bayardo Quinto Núñez

Trump está equivocado y loco, y se va a meter a problemas si toca a Venezuela. Que recuerde que los seres humanos no son animales. Está jugando a la guerra. Debido a esas sin razones y otras: Se dieron dos guerras mundiales que establece la historia de la humanidad, pero, prácticamente se dieron en Europa, lo cual jamás se podría llamar guerra mundial porque mundial se interpreta que es en todos los continentes, esas guerras fueron entre europeos y EE.UU y Japón que participó como eje fundamental, empero, los genios de la época así las calificaron. Debido a esas guerras se mató a personas inocentes, y no fueron miles, fueron millones de vidas ¿eso es conciencia?

Ahora Trump por capricho pretende entablar una guerra contra la República de Venezuela, extensiva a toda Latinoamérica y el Caribe argumentando que Venezuela es una República Narco. Recuerde Ñor Trump y gabinete de gobierno que EE.UU es el país que más droga consume, debería decir, si ha hecho algo por neutralizar eso en su terruño. Y también recuerde que usted, no es el papá o mamá del mundo.

Cuáles son las pruebas que tiene para señalar al Presidente Maduro de semejante cosa, dígalo ante el mundo. No se cree que tenga pruebas. Lo que sucede le tiene ganas al petróleo de Venezuela en especial a las “Fajas Petrolífica del Orinoco” donde se ha dicho que hay petróleo para darle a todo el mundo durante más de cien años. Usted lo que quiere es apoderarse de lo que no es suyo como estrategia para desnucar según usted a otros países.

Con esos desmanes está comprometiendo al pueblo estadounidense, lo que, a posteriori le va a traer graves consecuencias. Cuidado se le avecina un estallido social en su propio territorio por la mediocridad de su actuación referida, y por maltratar a su pueblo de diversas maneras.

En consecuencia, la esencia de esta guerra que pretende contra Venezuela lleva un solo objetivo, se apodera de Venezuela y por extensión cree que va a descabezar a Cuba y Nicaragua porque se apoderará según ella del petróleo y de paso volver esclavo a Latinoamérica y el Caribe, no creo logré poner de rodilla a estos. No esté de payaso, mejor mejore sus asuntos de su casa.

No se ha puesto a pensar que en muchos países de Latinoamérica es seguro tienen armamento bélico de competencia que no permitirán cometa tal atropello, y a lo mejor tienen hasta la bomba atómica. En todo esto no escapa que sus “asesores” no le han señalado que China tiene interés comerciales y etc., con el ámbito territorial que he señalado, e igual Rusia, entre otros países capitalistas, que por supuesto no estarían de acuerdo perder sus inversiones.

Trump y su gabinete se creen los Hitler del Siglo XXI. La percepción indica, el pueblo estadounidense por todo esto guerrerista, entre otros asuntos deschavetados de Trump se le va a sublevar, pues se nota que quiere estrangular territorio donde no es dueño, incluso ya está aplicándole la horca a su pueblo, los está asfixiando. Trump está loco y no peque de estúpido, se va a llevar un susto potente. Ojalá, recapacite por respeto a su pueblo y a él mismo.

Usted Ñor Trump deténgase a meditar y no esté sofocando una guerra, después no diga yo no fui. Hay un adagio que dice: “Si quiere guerra, guerra tendrá”. Pero, eso no es el chiste, la paz no se conquista con guerra, se logra dialogando como persona civilizada y no como gorila. Ñor Trump busque la paz de su alma, consulte con su corazón y encontrará que es un pecado mueran inocentes por usted. Lo que pretende hacer es UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, (Abogado y Notario Público), Escritor, Pintor, Estudio Siempre Música, Instructor Deportivo en Baloncesto, Artesano del Calzado. Nicaraguense~Bayquinú~