Por estas razones podrías NO obtener tu licencia de conducir en Puebla

Erika Méndez

La secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estableció cinco razones para NO obtener la licencia de conducir.

En el marco del arranque del examen práctico, especificó que los solicitantes que comentan alguna de estas faltas serán reprobados:

Exceder los límites de velocidad

No respetar los semáforos

Invadir las banquetas

Colisionar con otros vehículos

Atropellar a ciclistas

Es preciso recordar que a partir de este 25 de agosto será obligatorio realizar la prueba de manejo en el simulador.