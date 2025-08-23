Gobierno Slider Principal

Por estas razones podrías NO obtener tu licencia de conducir en Puebla

By Redaccion2 / 23 agosto, 2025

Erika Méndez

La secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estableció cinco razones para NO obtener la licencia de conducir.

En el marco del arranque del examen práctico, especificó que los solicitantes que comentan alguna de estas faltas serán reprobados:

Exceder los límites de velocidad
No respetar los semáforos
Invadir las banquetas
Colisionar con otros vehículos
Atropellar a ciclistas

Es preciso recordar que a partir de este 25 de agosto será obligatorio realizar la prueba de manejo en el simulador.

You may also like

Categorías