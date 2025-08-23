Por estas razones podrías NO obtener tu licencia de conducir en Puebla

Erika Méndez
La secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estableció cinco razones para NO obtener la licencia de conducir.
En el marco del arranque del examen práctico, especificó que los solicitantes que comentan alguna de estas faltas serán reprobados:
Exceder los límites de velocidad
No respetar los semáforos
Invadir las banquetas
Colisionar con otros vehículos
Atropellar a ciclistas
Es preciso recordar que a partir de este 25 de agosto será obligatorio realizar la prueba de manejo en el simulador.
