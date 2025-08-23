Pumas por tele abierta ante el Puebla

Excelsior

Los Pumas necesitan ofrecer una buena presentación en casa y de una buena vez empezar a carburar con sus refuerzos. Por eso el partido contra Puebla de este domingo 24 de agosto parece la perfecta oportunidad.

La ventaja para muchos aficionados es que la transmisión será por televisión abierta.

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico 68

Transmisión:

Televisión abierta, Canal 5

Más fomas de ver el Pumas vs Puebla

Televisión de paga: TUDN y ViX Premium

Pumas, a empezar a ganar

Pumas sólo ha ganado un partido en el torneo, al débil Querétaro y ha dejado suspicacias en sus presentaciones en casa ante Necaxa y Pachuca principalmente.

La noticia del refuerzo JJ Macías pone con alguna esperanza a los aficionados por ver su talento, pero siempre dudosos de sus lesiones, así que será un buen atractivo verlo en el campo al menos unos minutos. La afición también desespera por ver a Aaron Ramsey.

El Puebla viene con el desgaste del viaje a Estados Unidos en donde cayó con el Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup y con la carga de tres partidos en ocho días. Además será la presentación de Hernán Cristante en el banquillo después de su experiencia en el Toluca, Querétaro y recientemente Juárez en 2023.