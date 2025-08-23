Dos muertos y una joven gravemente herida, saldo de la volcadura del camión Futura en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Te compartimos la lista de personas lesionadas en el autobús de la línea Futura 3103 en Huauchinango:
23 personas formaban parte de la lista OFICIAL, 5 más abordaron el autobús para un total de 28.
Lamentablemente, 2 personas HAN PERDIDO LA VIDA: una mujer en el lugar del accidente y una persona en la clínica hospital ISSSTE de Huauchinango.
Una joven de 21 años reportada como grave, será trasladada vía aérea a un hospital en la ciudad de Puebla.
Algunos de los lesionados están internados en el Hospital General de Huauchinango, clínicas ISSSTE y PEMEX.
