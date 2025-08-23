¡Deje su lancha o tabla de surf fuera de casa! seguirán las lluvias y los baches en Puebla capital

70 por ciento de posibilidades de precipitaciones

Desde Puebla

Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se espera un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

Se prevé una acumulación aproximada de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 h, con temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 14°C.

El índice UV se mantiene en nivel extremo y la calidad del aire es buena.

En tanto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) indica que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl continúa en Amarillo Fase 2.

Se exhorta a la población a mantenerse alejada a un radio mínimo de 12 km del cráter, evitar acumulación de ceniza, no subir o aproximarse al cráter del volcán y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se recomienda a la ciudadanía que durante el día tomar precauciones al salir, protegerse de los rayos solares, así como por la tarde portar paraguas o impermeable, evitar zonas con encharcamientos o espejos de agua y no intentar cruzar corrientes aparentemente pequeñas. Es importante revisar el estado de techos y coladeras cercanas a sus hogares.