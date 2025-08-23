Autobús se sale de la carretera y termina en un barranco de Huauchinango

Se reportan 25 heridos

Abelardo Domínguez

Hace unos minutos, un autobús de Futura se fue al barranco sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de “Los Pinos” en el municipio de Huauchinango.

Reportan que el autobús llevaba pasajeros y hay varios lesionados.

Cuerpos de emeregencia ya se encuentran en el lugar atendiendo el accidente.

La circulación fue cerrada, se pide a automóvilistas buscar vías alternas.

La unidad 3103 de la línea Futura terminó en el barranco, a la altura de Los Pinos, en Huauchinango.

El conductor perdió el control de la unidad al tomar la curva y ocasionó que cayera más de 15 metros.

Hay más de 25 personas heridas, entre ella embarazadas y niños que viajaban en el autobús que salió desde la central de Huauchinango.

Cuerpo de emergencia trasladan a los heridos al Hospital General de Huauchinango.

La carretera fue CERRADA al tránsito vehicular para rescatar a los heridos.