Invita Tonantzin Fernández a la exposición gastronómica del Chile en Nogada

*10 productoras locales ofrecerán este platillo el 23 y 24 de agosto*

Desde Puebla

*23 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, en compañía de la titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Nohemí Luna, así como directores y regidores del Ayuntamiento, encabezó el corte de listón inaugural de la Exposición Gastronómica del Chile en Nogada.

Previo a la apertura, las y los productores que participarán durante el fin de semana en la Plaza de la Concordia recibieron un reconocimiento por su trayectoria. En su mensaje, la presidenta municipal agradeció el esfuerzo conjunto de quienes preservan esta tradición, al ofrecer el emblemático platillo a precios justos para el disfrute de locales y visitantes.

Tonantzin Fernández invitó a la ciudadanía a visitar la exposición, la cual estará abierta hasta el 24 de agosto en un horario de 10:00 a 22:00 horas. Además de los tradicionales chiles en nogada, las y los asistentes podrán degustar la ancestral bebida de cacao.

Finalmente, destacó que estas acciones fortalecen la identidad cholulteca, refuerzan las tradiciones y detonan la economía local, consolidando a San Pedro Cholula como un referente en una de las temporadas más importantes de la gastronomía poblana, brindando respaldo a las y los cocineros que año con año hacen posible esta muestra.