Destaca la Rectora Lilia Cedillo actividad científica en la FCQ BUAP

Desde Puebla

Al escuchar el Primer Informe de Labores del director de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Henoc Flores Segura, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó el trabajo que realiza la planta docente de esta unidad académica, la cual destaca no sólo por formar profesionales de alto perfil, sino también por la investigación científica que desarrolla.

“Ciencias Químicas es un orgullo para la institución, sus egresados sobresalen por las posiciones que ocupan en la industria. Aquí tenemos una de las mejores plantas de investigadores de Química en el país. Sus docentes son una de las mayores fortalezas como facultad y por eso me siento muy orgullosa del trabajo que realizan”.

Entre los avances de la FCQ -la cual atiende a más de 2 mil estudiantes- se encuentran el acompañamiento de 164 tutores, así como el incremento en los índices de titulación, principalmente el examen EGEL Ceneval, seguido de la modalidad automática y la tesis.

Además de tres licenciaturas, imparte cuatro posgrados: las maestrías en Ciencias Químicas, y en Ciencia y Tecnología de Alimentos; el Doctorado en Ciencias Químicas, y la Especialidad en Biotecnología Aplicada.

En materia deportiva, se dio a conocer la participación de estudiantes en la Universiada Nacional, Lobo Torneo de la Amistad y Carrera Universitaria, entre otros, donde obtuvieron medallas en disciplinas como esgrima y ajedrez.

Sobre la investigación, el director refirió que más del 70 por ciento de sus cuerpos académicos están consolidados, 14 por ciento se encuentra en consolidación y un menor porcentaje en formación; 41 por ciento de sus docentes tienen perfil Prodep y este año les aprobaron seis proyectos por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).