Ejecutaron a dos mujeres en Tehuacán

Desde Puebla
Dos mujeres fueron acribilladas por desconocidos en Tehuacán.
Hace algunos minutos sobre la carretera estatal Tehuacan-Teotitlán, a la altura de San Pablo Tepetzingo.
Conforme a los primeros reportes, se sabe que las victimas en una camioneta fueron interceptadas por hombres, que, sin mediar una palabra, les dispararon en varias ocasiones.
Se desconoce la identidad de las victimas y el móvil de este doble homicidio.
