Con capacitación, gobierno impulsa construcción de la paz y economía social

-La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), lanza cuatro subprogramas en agosto y septiembre para fortalecer el emprendimiento de las mujeres.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con capacitación, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta impulsa la construcción de la paz como eje central para fortalecer la economía social. La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo generó cuatro subprogramas orientados a promover el desarrollo colectivo, facilitar la organización de cooperativas y brindar herramientas de capacitación que propicien oportunidades para las y los emprendedores del estado.

El titular de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que el subprograma de Constitución de Sociedades Cooperativas formaliza emprendimientos grupales al apoyarlos en la protocolización de actas, lo que les permite acceder a herramientas de desarrollo económico y oportunidades colectivas. Agregó que dicha modalidad estará disponible del 18 al 26 de septiembre. Asimismo, anunció “Mujeres Impulsando la Economía Social y Solidaria”, dirigido a féminas en situación de desempleo, subempleo o autoempleo, que ofrece capacitación en competencias laborales con enfoque cooperativista y un estímulo económico por asistencia cumplida, con vigencia del 18 de agosto al 5 de septiembre.

La capacitación especializada a sociedades cooperativas y emprendimientos sociales refuerza organizaciones colectivas mediante formación en economía social, principios cooperativistas, liderazgo, planeación estratégica (incluido CANVAS), planes de comercialización, viabilidad financiera, estructuras legales y técnicas de innovación con valor agregado. Este subprograma atiende a colectivos de 15 a 20 personas y opera del 18 de agosto al 5 de septiembre. De este modo, se apoyan esfuerzos destinados a consolidar productos y estructuras organizativas locales.

El subprograma “Identidad que Vende – Aprende a construir, vestir y proyectar tu marca” facilita que emprendimientos mejoren sus productos y servicios por medio de capacitación en creación de marca, uso de herramientas digitales y estrategias de difusión en redes sociales.

Las sesiones se llevarán a cabo el jueves 28 de agosto, el martes 9 de septiembre y el martes 30 de septiembre.

Los interesados pueden obtener informes en la página de la SEDETRA o comunicarse al número 222 229 82 00 extensión 5011 y en las oficinas ubicadas en Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San Francisco, Barrio El Alto.