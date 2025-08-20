Inseguridad Slider Principal

Identifican a mujeres ejecutadas en Tehuacán

By Redaccion2 / 20 agosto, 2025
  • Supuestamente eran parte de un grupo delincuencial

Desde Puebla

Las occisas fueron identificadas como Daniela N y Esmeralda N, presuntamente vinculadas al grupo delictivo “Los Burras”, señalado por asaltos a cuentahabientes en la zona.

Ambas féminas, vecinas de San Diego Chalma.

You may also like

Categorías