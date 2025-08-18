Temporada del Chile en Nogada en EdoMéx dejará derrama económica de 160 mdp

EL VALLE

Para este 2025, la temporada de comercialización de chiles en Nogada en el Estado de México dejará una derrama económica de 160 millones de pesos, así lo estimó, Christian Muñoz Tapia, Presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en la entidad (CANIRAC).

Esta temporada coincide con la realización de la doceava edición del Festival del Chile en Nogada y con ello, la venta en restaurantes y cenadurías a lo largo de los meses de agosto y septiembre.

Muñoz Tapia, indicó que la temporada de chiles en nogada es de alto consumo y una de las más esperadas, por muchas familias que han hecho del consumo de una tradición.“Es una cadena de valor importante que incluye a los productores de nuez de castilla, manzanas, granadas, y por supuesto a las cocineras tradicionales y chefs, qué año con año buscan la manera de innovar y de presentar un platillo que es sumamente complejo, pero también muy esperado por la comunidad”, dijo.

Los chiles en nogada tienen precios que van desde los 250 hasta los 700 pesos, estos costos son de acuerdo a los ingredientes que son utilizados para su elaboración, el tipo de nuez utilizada, así como los acompañamientos y maridaje que se ofrecen con él.

El titular del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México (COSCemex), Alejandro León, señaló que la importancia que ha ido adquiriendo este festival en la región de los volcanes, pero también en el valle de Toluca, donde ya se ven más restaurantes pequeños, medianos y de renombre ofreciendo este platillo y sumándose a esta fiesta gastronómica.

La derrama económica local se eleva en mayor medida, dando empleos de manera directa e indirecta para productores del campo, restaurantes y cocineras tradicionales. La temporada trae además un importante repunte para actividades artesanales, festivales culturales, visita a centros turísticos por lo que se fortalece la producción de los municipios de Ozumba, Atlautla, Amecameca y Tepetlixpa.