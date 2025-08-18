El potosino Enrique Reyna regresa a la victoria, en la F5 de Súper Copa

Staff/RG

El piloto potosino Enrique Reyna de Mao Racing, regresó a la victoria en la F5 Pro 1 dentro de la Súper Copa SpeedFest, que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, lo escoltaron Javier Girón de Big Auto y Héctor Ríos de La Flor de México.

Hay que recordar que Enrique había conquistado un solo triunfo este año que fue en la segunda fecha que se corrió en Monterrey: “Es magnífico regresar a la victoria sobre todo en un lugar como este el Autódromo Hermanos Rodríguez que presentó un marco realmente espectacular”.

“Estoy muy contento por llevarme este resultado a Zacatecas, porque me sirve para acortar diferencias en el campeonato y vamos a Chihuahua en busca de una mayor cantidad de puntos”, expresó Girón.

Ríos dijo que intentó todo para poder cruzar la meta en el primer lugar, pero cuando se dio cuenta que sus rivales tenían un poco más que él, mejor se dedicó a cuidar la tercera posición.

Federico Solís e Iván González completaron el podio de la F5 Pro 1 y en lo que se refiere a la Pro 2 los cinco primeros fueron Gerardo Díaz, Ricardo Balaguero, Chris Valencia, Eslaimen Rached y Bernie Balverde.