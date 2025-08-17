Jardín Botánico BUAP, 38 años de echar raíces y florecer

Posee la colección de encinos única del país, y el nivel IV internacional por su colección de 550 árboles vivos, bien cuidados y etiquetados

Desde Puebla

El Jardín Botánico de la BUAP llega a su 38 aniversario como un espacio que destaca más allá de las fronteras nacionales: además de albergar la colección de encinos más importante del país, posee la acreditación internacional Nivel IV -el más alto- por su arboretum, su colección de 550 árboles vivos, debidamente identificados en una base de datos, sanos y bien cuidados por un curador científico.

En México, esta certificación, con vigencia hasta 2028, sólo le ha sido otorgada al Jardín Botánico de la BUAP; y en América Latina a dos espacios de este tipo -uno de éstos el de la institución.

Su colección de encinos reviste una importancia particular: no la tiene ningún jardín botánico mexicano, ni de Latinoamérica. Se trata de 65 especies de encinos, de aproximadamente 300 que existen en el país. México es centro de origen de los encinos. Varias especies están amenazadas o en peligro de extinción.

Además, el Jardín Botánico de la BUAP ha sido acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como un Centro de Educación y Cultura Ambiental, con un programa referente a nivel nacional. Al año, se imparten alrededor de 45 servicios educativos -talleres, cursos y visitas guiadas-, a diferentes grupos de usuarios, desde preescolares hasta estudiantes del nivel medio superior.

En 1984, el proyecto fue concebido por la doctora Maricela Rodríguez Acosta con la idea de crear un espacio representativo de los tipos de vegetación del estado de Puebla; en ese año reunió ejemplares de herbario y al año siguiente plantas vivas, hasta la apertura formal como Herbario y Jardín Botánico de la BUAP en 1987.

Hoy su flora crece sobre una extensión de 10.8 hectáreas, divididas en secciones. En su lago, que ocupa aproximadamente 2 hectáreas, hay un islote que se ha convertido en reserva de aves, entre éstos el Pato Mexicano originario del norte de Estados Unidos y México, de cuya especie un buen día llegó una pareja que decidió habitarlo y reproducirse; hoy retoza en sus aguas al lado de su familia.

Actualmente, el Herbario y Jardín Botánico de la BUAP tiene mil 355 especies representadas, algunas en peligro de extinción. Hay 3 mil 650 individuos etiquetados, que conforman un importante acervo. Sobre esta riqueza arbórea anidan alrededor de 100 especies de aves, de las cuales habrá una guía de próxima publicación. Digitalizados tiene 65 mil 486 individuos herborizados.

El Jardín Botánico de la BUAP tiene la UMA 1 (Unidad de Manejo Ambiental), el listado de especies en peligro. Por ello, dispone de un banco de semillas para protegerlas o para su propagación, entre éstas la Furcraea macdougallii, conocida como “agave de pescadillo”, endémica de México, específicamente de Oaxaca y Puebla. Es una planta que llega a alcanzar 9 metros de altura, hoy extinta en vida silvestre.

En su celebración del XX Día Nacional de los Jardines Botánicos, “Semilleros del conocimiento biológico y cultural”, así como el 38 aniversario de su creación, el Jardín Botánico de la BUAP realizará un programa dirigido a la comunidad universitaria y público externo, el jueves 28 de agosto. A partir de las 10:00 horas iniciarán talleres y recorridos guiados que se desarrollarán durante gran parte del día. Para mayor información, ya que algunas actividades tienen costos por recuperación de materiales o límite de asistencia, escribir al correo jardín.botánico@buap.mx, o llamar a las extensiones 7032 y 7033.