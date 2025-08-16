Alertan por UV extremo y clima estable en Puebla capital 

Pocas posibilidades de lluvia

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 16 de agosto de 2025.-* La Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano informa que este sábado se espera un día parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvia hacia la tarde.

Se estima una ligera acumulación de aproximadamente 5 mm alrededor de las 18:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y los 25°C durante el día.

Se recomienda utilizar ropa ligera y cómoda, además de mantener una adecuada hidratación.

El índice de radiación ultravioleta se reporta en nivel extremo, por lo que se hace un llamado a la población a tomar precauciones, como evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y 16:00 horas, y utilizar protección adecuada: bloqueador solar, prendas de manga larga, así como sombrero o gorra. La calidad del aire se mantiene en niveles favorables, por lo que no se anticipan riesgos para la salud durante actividades al aire libre.

Respecto a la actividad volcánica, el semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2, lo que indica un comportamiento moderado con posibles exhalaciones de vapor de agua y ceniza. Se recomienda a las y los ciudadanos estar atentos a la información oficial, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar difundir rumores que puedan generar desinformación.

Ante las condiciones climáticas y volcánicas actuales, se sugiere evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, utilizar protector solar con un factor mínimo de FPS 30, y mantenerse hidratado, sobre todo si se realizan actividades al aire libre. La prevención y el autocuidado son fundamentales para reducir riesgos asociados a la radiación y al calor.

En caso de presencia de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca con un cubrebocas o pañuelo húmedo, cerrar puertas y ventanas, y limitar la actividad en exteriores.