La 28 de Octubre acusa a Luis Flores y Eugenia Aponte de la balacera afuera del estadio Cuauhtémoc

Integrantes de la 28 de Octubre señalaron directamente a Luis Flores y Eufemia Aponte, líderes de la organización Doroteo Arango de estar detrás del asesinato de su compañera Areli Ruiz afuera del Estadio Cuauhtémoc.

Dicha trifulca se originó por los espacios de comercio.

Acusan a la organización Doroteo Arango del conflicto en el estadio Cuauhtémoc

Integrantes de la Organización 28 de Octubre acusaron a los líderes de Doroteo Arango de estar detrás del conflicto ocurrido el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, indicaron que los responsables son Luis Flores y Eufemia Aponte.

Indicaron que la víctima de la ejecución fue su compañera Areli Ruiz.

Explicaron que dicha trifulca se originó por los espacios de comercio en la zona.