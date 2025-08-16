Pensión Mujeres Bienestar: Invitan a registrarse para obtener 3 mil pesos

Excelsior

En sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que durante todo el mes de agosto se encuentra en marcha el registro del programa Mujeres Bienestar.

La encargada de la política social del país, indicó que se pueden inscribir a la pensión todas las mujeres de 60 a 64 años de edad para recibir un apoyo bimestral de tres mil pesos.

Destacó que los módulos de Bienestar para realizar los trámites se pueden ubicar en la página electrónica gob.mx/bienestar.

El registro a la pensión Mujeres Bienestar se conforme a la letra del primer apellido de la siguiente manera:

Lunes 4,11,18 y 25 de agosto / A, B, C

Martes 5, 12, 19 y 26 de agosto / D, E, F, G, H

Miércoles 6, 6, 13, 20 y 27 de agosto / I, J, K, L, M

Jueves 7, 14, 21 y 28/ N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto / S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2, 9, 16, 23 y 30 / Todas las letras

Ariadna Montiel compartió un video con el testimonio de la señora María del Rocío de Cholula, Puebla, quien ya hizo su trámite para recibir la pensión Mujeres Bienestar.