Inseguridad Slider Principal

¿Lo reconoce? Denúncielo, es uno de los que habría participado en la balacera fuera del Cuauhtémoc

By Redaccion1 / 15 agosto, 2025

Sadit González

Así captaron a uno de los sujetos que accionó su arma en la riña entre Antorcha Campesina y la 28 de Octubre, que dejó una mujer sin vida y un hombre herido cerca del Estadio Cuauhtémoc.

Tal vez las fotos sirvan para reconocerlo y llevarlo ante la ley.

You may also like

Categorías