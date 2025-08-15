¿Lo reconoce? Denúncielo, es uno de los que habría participado en la balacera fuera del Cuauhtémoc

Sadit González
Así captaron a uno de los sujetos que accionó su arma en la riña entre Antorcha Campesina y la 28 de Octubre, que dejó una mujer sin vida y un hombre herido cerca del Estadio Cuauhtémoc.
Tal vez las fotos sirvan para reconocerlo y llevarlo ante la ley.
