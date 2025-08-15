Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y La Joaqui se unen para presentar “Echarme al olvido”

Staff/RG

Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, lanza su nuevo sencillo “Echarme al olvido”, una poderosa colaboración con la cantante argentina La Joaqui. El tema forma parte del álbum ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón (Volumen 2)’, un proyecto especial que celebra la vida y trayectoria del líder del grupo, Don Humberto Pabón.

Con una mezcla de nostalgia, ritmo y sentimiento, “Echarme al olvido” presenta una propuesta fresca que mantiene la esencia de la cumbia tradicional, combinada con la intensidad vocal y la autenticidad de La Joaqui, una de las voces femeninas más influyentes de la escena urbana.

Este sencillo no solo representa una fusión inigualable entre México y Argentina, sino también una conexión entre generaciones y culturas, reafirmando la vigencia de la cumbia como un lenguaje universal.

“Echarme al olvido” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial, el cual fue grabado al sur de la CDMX, destacando una gran producción visual que acompaña a la perfección la intensidad del tema.

Con este lanzamiento, Grupo Cañaveral continúa el camino iniciado con el volumen 1 de este tributo, sumando nuevas colaboraciones y renovando su compromiso con el legado musical de Don Humberto Pabón, quien marcó una época en la música.

