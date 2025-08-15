Disminuye incidencia delictiva en San Pedro Cholula 

*Resultados positivos: 7% menos delitos en San Pedro Cholula*

Desde Puebla

*15 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* San Pedro Cholula logró una disminución del 7% en la incidencia delictiva entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP). Este resultado es producto de las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre los delitos con mayores reducciones destacan:

• Homicidio: -25%

• Narcomenudeo: -29.17%

• Robo a transportista: -77.7%

• Robo de vehículo: -3%

• Abuso sexual: -50%

*ACCIONES DESTACADAS EN JULIO*

Durante julio, la SSC Cholula reforzó la vigilancia y atención ciudadana mediante operativos y acciones preventivas:

• 20 personas puestas a disposición por su probable participación en delitos como robo con violencia, robo de vehículo, allanamiento de morada y amenazas.

• 72 personas presentadas ante el Juez Calificador por diversas faltas administrativas.

• 3 vehículos recuperados con reporte de robo.

• Más de mil llamadas de emergencia atendidas.

• 146 patrullajes preventivos en la cabecera municipal y Juntas Auxiliares.

*PREVENCIÓN Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD*

En materia de prevención del delito y atención a víctimas, se brindó apoyo a 61 personas, de las cuales 23 eran menores de edad:

• 10 personas recibieron atención psicológica.

• 19 acompañamientos y canalizaciones a diversas instituciones.

• Actividades preventivas y cursos de verano en los que participaron más de 730 niñas, niños y adolescentes.