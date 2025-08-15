¿Cómo enfrentan las medidas cautelares quienes son asesorados por un abogado penalista en Ciudad de México?

Staff/RG

CDMX, agosto de 2025 – En el actual sistema de justicia penal en México, las medidas cautelares se han convertido en uno de los puntos más sensibles para quienes enfrentan una investigación o proceso penal. Aunque muchas personas creen que todo inicia con una sentencia, la realidad es que la vida de un imputado puede cambiar desde el momento en que se impone una medida cautelar, incluso antes de ser declarado culpable.

De acuerdo con especialistas en derecho penal, estas medidas —como la prisión preventiva, la presentación periódica o el resguardo domiciliario— tienen como finalidad garantizar la comparecencia del imputado y proteger a las víctimas o a la sociedad. Sin embargo, su aplicación inadecuada puede derivar en violaciones graves a los derechos fundamentales.

“Lo que muchas personas no saben es que la imposición de una medida cautelar no es automática ni definitiva. Puede impugnarse y solicitar su revisión, sobre todo si afecta injustificadamente derechos fundamentales”, explica el abogado penalista en Ciudad de México Carlos Figueroa, director del Bufete Jurídico Figueroa y Asociados, con sede en la Colonia del Valle.

¿Qué medidas cautelares contempla la ley?

El análisis jurídico sobre las medidas cautelares en el proceso penal mexicano parte del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual prevé 14 posibles medidas. Entre las más comunes se encuentran:

Prohibición de salir del país o de la localidad;

Presentación periódica ante el juzgado;

Prohibición de acercarse a determinadas personas o lugares;

Colocación de localizador electrónico;

Internamiento preventivo;

Y en casos graves, prisión preventiva justificada.

Estas medidas deben cumplir con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. No obstante, muchos abogados denuncian que en la práctica no siempre se analizan caso por caso, y eso puede generar consecuencias irreversibles para el imputado.

¿Cómo debe responder una persona imputada?

Especialistas recomiendan actuar con rapidez y conocimiento del sistema acusatorio. Entre los pasos clave están:

Contar con asesoría penal especializada desde el primer contacto con la autoridad. Solicitar la documentación que justifique la medida impuesta. Revisar si existen elementos para pedir una medida menos restrictiva o su modificación. En casos graves, considerar un amparo indirecto.

“En muchas ocasiones se imponen medidas excesivas sin valorar si realmente existe un riesgo procesal. Pero con una defensa adecuada se puede pelear una salida más justa para el imputado”, apunta Carlos Figueroa, quien dirige un equipo con más de 15 años de experiencia y más de 200 sentencias favorables en materia penal.

Defensa penal con visión estratégica

Ante la complejidad del sistema acusatorio, es crucial contar con un abogado penalista con experiencia práctica y estrategia procesal, sobre todo cuando se trata de delitos graves o de medidas cautelares que restringen derechos.

En ese sentido, el equipo de Figueroa y Asociados ofrece un enfoque personalizado en defensa penal, atendiendo casos tanto en CDMX como en otras entidades como Puebla, Morelos y Estado de México, con acompañamiento integral desde la audiencia inicial hasta el juicio oral o el amparo.

Si enfrentas una medida cautelar, infórmate y actúa

Enfrentar un proceso penal no significa perder tus derechos. Por ello, contar con asesoría clara, humana y especializada puede marcar la diferencia entre conservar tu libertad o enfrentar una medida injusta.

