Celebran en la BUAP Jornada de Formación Juvenil

- La Rectora Lilia Cedillo reconoció el entusiasmo de estudiantes de nivel medio superior
Desde Puebla
Al inaugurar las actividades de la Jornada de Formación Juvenil “Sé extraordinario, escribe tu nueva historia”, celebrada en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez agradeció la presencia y el entusiasmo de los estudiantes de preparatorias de la capital y del interior del estado, a quienes aseguró que son el motivo por el cual la institución trabaja todos los días.
Les recordó que la construcción de los sueños en la vida, como alcanzar las metas en el deporte, depende del esfuerzo y constancia que cada quien imprime en sus acciones. En esta jornada se dictaron cuatro conferencias de especialistas, mentores y creadores de contenido, como Jorge Rincón, Amalia Osorio, Lía Vera y Sergio Cazadero.
