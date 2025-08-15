Licenciatura en Medicina General y Comunitaria de la BUAP recibe acreditación internacional de COMAEM

Este reconocimiento tiene una vigencia de cinco años

Desde Puebla

Como resultado de su pertinencia y calidad académica, la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria de la BUAP, programa adscrito al Complejo Regional Nororiental con sede en Teziutlán, recibió la acreditación internacional del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM).

Después de recibir este reconocimiento con una vigencia de cinco años, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez señaló que esta distinción, que involucró la mejora y fortaleza de varios aspectos en esta sede, permitirá a los estudiantes insertarse en los diferentes campos clínicos.

“Este reconocimiento de COMAEM es producto del compromiso de la institución, basado en el trabajo diario de sus profesores, quienes no sólo imparten cátedra y son un ejemplo a seguir por los jóvenes, sino que son universitarios comprometidos con la universidad”, indicó.

Tras reconocer la responsabilidad de la Máxima Casa de Estudios en Puebla con la mejora continua y la formación de médicos, el vicepresidente de COMAEM, Julio César Gómez Fernández, externó que la BUAP a lo largo de su historia ha sido un referente de excelencia académica y de servicio a la comunidad. “Con orgullo lleva el título de Benemérita, eso evoca valores de entrega, integridad y vocación social”. En su campus de Teziutlán, dijo, esta licenciatura honra esa herencia con su trabajo constante, disciplina académica y una visión clara hacia el futuro.

“La calidad educativa no es un lujo, sino una responsabilidad ética. El camino de la acreditación exige esfuerzo, coordinación y visión a largo plazo. Ustedes han demostrado este compromiso, que está en el centro de su proyecto académico”, añadió Gómez Fernández.

En su intervención, el director del Complejo Regional Nororiental, Sergio Díaz Carranza, comentó que este logro académico representa la culminación de aproximadamente dos años de trabajo de directivos y docentes, así como de un proceso de modernización de la infraestructura educativa y la incorporación de dicha licenciatura a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina.

En entrevista, Pedro Vargas Rivera, coordinador de la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria, refirió que la acreditación es un proceso que garantiza la calidad de este plan de estudios, el cual se enfoca hacia la atención primaria con compromiso social en las comunidades marginadas que más lo requieren, por medio de materias en lenguas nativas y de procedimientos alternativos, como la herbolaria y la acupuntura.

Este plan de estudios actualizado este año tiene una matrícula de 900 alumnos y desde su creación, en 2014, han egresado seis generaciones de profesionales médicos.