En Atlixco, Ariadna Ayala inició obra en la colonia Agrícola Ocotepec

Inversión de 1 millón 855 mil 166 pesos para 400 habitantes.

Desde Puebla

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, regresó a la comunidad de La Agrícola Ocotepec para poner en marcha una obra con sentido social que transformará la vida de cerca de 400 habitantes, fortaleciendo el desarrollo equitativo en zonas rurales y productivas del municipio.

La intervención se realizará en la calle Reforma e incluye la pavimentación de 1,145.61 metros cuadrados, construcción de guarniciones y banquetas, registros para descargas sanitarias, así como señalamiento vial horizontal y vertical.

“Estas acciones ratifican nuestro compromiso con la ciudadanía. Las obras con sentido social son clave para impulsar el desarrollo de las comunidades. Debemos cuidarlas, valorarlas y verlas como parte de la construcción de una sociedad mejor, una que sea responsable con el medio ambiente y con las demás especies con las que compartimos este territorio”, señaló Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco.

Con esta acción, la presidenta municipal mantiene firme su compromiso con la justicia social y territorial, llevando obras concretas a cada rincón del municipio y priorizando las zonas con alta vocación productiva y necesidades históricamente rezagadas, como La Agrícola Ocotepec.

El compromiso de Ariadna Ayala con la justicia social y territorial se mantiene firme, llevando acciones concretas a cada rincón del municipio para construir un mejor futuro para todas y todos, priorizando aquellas zonas con alta participación productiva y necesidades históricamente rezagadas, como es el caso de La Agrícola Ocotepec.