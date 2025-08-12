Muere el cantante “Guadaña Jr” tras ser baleado antes de un show; su padre, líder de Bostik, falleció meses atrás

EL UNIVERSAL

Óscar Lerma, hijo de David Lerma “Guadaña”, el fallecido vocalista de la Banda Bostik, murió la noche de este domingo, a tan solo unos minutos de presentarse en “14vo Rock Sano Fest”, en Cuautitlán, Estado de México.

De acuerdo con los reportes, el intérprete, apodado como “Guadaña Jr”, se encontraba estacionado en las inmediaciones del Centro de Espectáculos “La Lonita” cuando recibió un impacto de bala. Versiones extraoficiales indican que se habría tratado de un atentado.

En el evento Lerma rendiría tributo a la memoria de su padre, quien falleció en mayo de este año por un paro cardiorrespiratorio.

Tras lo sucedido, los promotes del evento decidieron cancelar las actuaciones de los músicos y desalojar a los asistentes.

Tenía poco que “Guadañita” había debutado como cantante interpretando los temas que hizo famosos con Banda Bostik durante 40 años.

El pasado 23 de junio, durante el show que ofreció en Centro Cívico de Ecatepec, el cantante habló del entusiasmo que le generaba esta nueva etapa:

“Siento mucha alegría por estar aquí. Banda, esto da inicio hoy, vamos a hacer algo chingón, aquí es puro rock and roll. ¿Qué le vamos a dar la banda?, el sonido original de la Banda Bostik, también vamos a meternos al estudio de grabación para sacar el primer disco del “Guadaña Jr.”.

Hasta el momento, los integrantes de Bostik, Lalo Blues (guitarrista), Marshall (nuevo cantante del grupo), Fer Mendoza (baterista), Enrique García “Ponchito” (bajo) y David Manzarek (tecladista), no se han pronuciado al respecto, por lo que comienzan a recibir críticas en redes sociales.

Lalo Blues, uno de los integrantes originales de la banda, expresó a finales de junio, en una entrevista para “Pura Cultura Rock”, indicó el dolor que le producía la partida de David Lerma, quien falleció el 18 de mayo pasado.

“Lo extraño muchísimo, con todo mi corazón, a todo momento, ha sido un gran golpe, imagínate… vivía más con él que con mi familia”, expresó.