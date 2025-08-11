¡Inauguran la Feria de Amozoc 2025! 

Staff/RG

Esta tarde, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero acompañado de su esposa Gloria Barrales, regidores, presidentes auxiliares, inspectores, delegados del Gobierno del Estado de Puebla y el párroco de Amozoc, Felipe Torres, realizaron el corte de listón para inaugurar la feria de Amozoc en honor a la Virgen de Santa María de la Asunción.

Del 10 al 17 de agosto, vive una semana llena de gastronomía, cultura, artistas, deporte y seguridad.

En esta feria encontrarás gastronomía, cultura, artistas, bailes, seguridad, pero sobre todo unidad y fortalecimiento social.

Cabe destacar que los primeros eventos ya se realizaron como lo fue el certamen de Embajadora de Amozoc 2025, un Jaripeo, el Primer Cuadrangular de Béisbol Fierro y Acero, así como la carrera MTB ZOKER 2500.

Acude y disfruta todos los días en familia. Te esperan con los brazos abiertos. ¡No faltes!