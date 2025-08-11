Estudiantes de nuevo ingreso se incorporan a la comunidad BUAP

En 126 programas educativos de los niveles medio superior y superior

Desde Puebla

Para el ciclo escolar Otoño 2025, este lunes 11 de agosto estudiantes de nuevo ingreso de los niveles medio superior y superior se incorporaron a la comunidad universitaria de la BUAP, en 126 planes de estudio.

La oferta educativa del Proceso de Admisión 2025 estuvo integrada por un Técnico en Música, cuatro programas de preparatoria escolarizada, uno de preparatoria en modalidad a distancia, 10 licenciaturas a distancia, 97 licenciaturas en modalidad escolarizada, cuatro planes de estudio en modalidad mixta, siete licenciaturas semiescolarizadas y dos profesionales asociados.

Del total de la oferta académica del nivel superior, 28 programas se imparten en Ciudad Universitaria 2 (CU2), espacio que alberga las áreas de Ingenierías y Ciencias Naturales. El resto corresponde a las unidades académicas con sede en Ciudad Universitaria San Manuel, las áreas Centro y Salud, y en los complejos regionales.

El pasado 4 de agosto reanudaron actividades académicas los alumnos de semestres y cuatrimestres anteriores: posgrado, en las diferentes opciones profesionales que oferta la BUAP y en las diversas preparatorias y bachilleratos de la capital poblana, así como sus sedes del interior del estado. Igualmente, el personal administrativo de la institución reanudó sus funciones laborales.