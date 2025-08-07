NASCAR México Series, regresa al Súper Óvalo Potosino para el arranque de los playoffs 2025

Staff/RG

Llegó el momento de comenzar la etapa decisiva para el serial de autos stock más importante de Latinoamérica, NASCAR México Series entra a la fase de playoffs este 10 de agosto en su segunda visita del año al Súper Óvalo Potosino.

La Temporada Regular ha terminado y 10 son los contendientes que tendrán la posibilidad de pelear por la gloria de NASCAR México, mientras en la Challenge Series 11 pilotos querrán obtener el campeonato, teniendo 5 carreras para conseguirlo, comenzando a sumar puntos en esta décima contienda del calendario, buscando sobrevivir al primer corte en la fecha once, cuando solo siete sean los competidores que obtengan su pase a la siguiente ronda.

Encabezados por los campeones de la fase clasificatoria, Alex de Alba y Helio Meza en sus respectivas categorías, los playoffs tendrán como sede un escenario lleno de historia, óvalo de media milla que será testigo de la “San Luis Potosí 200”, carrera a 200 vueltas el domingo 10 de agosto en punto de las 13:40 horas.

DATOS:

Esta competencia será la segunda de la temporada en San Luis Potosí, la número 35 en esta plaza de la república, en donde Rafa Martínez se convertiría en el primer vencedor durante la fecha 3 de la temporada 2007 de NASCAR México Series.

Ningún piloto potosino ha logrado ganar la máxima categoría en casa; sin embargo, Óscar Torres Jr. consiguió la primera “Pole” de NASCAR México para un competidor local en la temporada 2015.

En Challenge Series, son dos los potosinos que han alcanzado el triunfo. Víctor Barrales Jr. lo haría en el 2022, con una victoria sumamente emotiva en el auto #39 del equipo también de San Luis Potosí, ANVI Motorsport.

Mientras tanto, el actual campeón de la Temporada Regular, Alex de Alba Jr., haría lo propio al año siguiente, teniendo ahora la oportunidad de hacerlo para abrir de la mejor forma su participación en playoffs.

Desde el 2023, el Súper Óvalo Potosino no conoce a otro ganador que no sea Rubén García Jr., acumulando 4 de forma consecutiva para el equipo local, Team GP Racing.

Rubén Rovelo es el máximo ganador en el Súper Óvalo Potosino, teniendo un total de 6 victorias, siguiéndole Rubén García Jr. con 5, al igual que Germán Quiroga, quien viene de reencontrarse con el triunfo en Puebla.

PROGRAMA:

Sábado 9 de Agosto

10:00 a 11:00 hrs. – Práctica 1

13:00 a 14:00 hrs. – Práctica 2

14:20 hrs. – Calificación

Domingo 10 de Agosto

13:40 – “San Luis 200” Carrera a 200 vueltas o 100 minutos.

PILOTOS EN PLAYOFFS

NASCAR México

1. Alex de Alba – 1010 pts.

2. Max Gutiérrez – 1009 pts.

3. Xavi Razo – 1008 pts.

4. Germán Quiroga – 1007 pts.

5. Abraham Calderón – 1006 pts.

6. Rubén García Jr. – 1004 pts.

7. Rubén Rovelo – 1003 pts.

8. Eloy Sebastián – 1002 pts.

9. Julio Rejón – 1001 pts.

10. Enrique Baca – 1000 pts

Categoría Challenge

1. Helio Meza 1010 pts.

2. Giancarlo Vecchi 1009 pts.

3. Diego Ortíz 1008 pts.

4. Koke de la Parra 1007 pts.

5. Víctor Barrales 1006 pts.

6. Santos Zanella Jr. 1004 pts.

7. Alonso Salinas 1003 pts.

8. Esteban Gutiérrez 1002 pts

9. Regina Sirvent 1001 pts.

10. Eliud Treviño 1000 pts.

11. Santos Zanella Sr. 999 pts.

Playoffs:

San Luis Potosí será la primera de dos oportunidades para sumar puntos antes del primer corte, recordando que tras la fecha 11 (con sede por definir), solo los 7 mejor ubicados en la tabla de cada categoría obtendrán su pase a la siguiente ronda.

*Recordar que los pilotos no clasificados a playoffs, siguen sumando en la tabla, buscando mejorar su posición hasta la última carrera del calendario.

La “San Luis Potosí 200”:

Fecha 10 Temporada 2025

Inicio de playoffs

200 vueltas o 100 minutos

Fecha: 10 de agosto

Horario: 13:40 horas

Transmisión en vivo: NASCAR México Series (Facebook y YouTube), Escudería Telmex (Facebook y YouTube), Claro Sports y Tubi.

Con esto todo está listo, comienza la búsqueda de los campeones 2025 de NASCAR México Series, segunda de tres visitas que tendrá el serial de autos stock más importante de Latinoamérica al Súper Óvalo Potosino en la presente temporada.

Para más información, visita www.nascar.mx