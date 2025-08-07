En Atlixco, Ariadna Ayala presenta la “Ruta del Chile en Nogada”

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, acompañada de José Juan Sánchez Martínez, presidente de la CANIRAC y Laura Huerta, representante de la CANIRAC Atlixco, presentaron la Ruta del Chile en Nogada 2025.
Ariadna Ayala destacó que esta ruta integra al sector público y privado, sumándose a la estrategia del gobernador Alejandro Armenta de hacer que Puebla sea el latido de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer que el país sea uno de los cinco destinos más visitados en todo el mundo.
Conoce más detalles en: https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=2159
