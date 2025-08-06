Información importante NASCAR México Carrera de Panamá

Staff/RG

NASCAR MÉXICO SERIES y OPEMSA han decidido reagendar la carrera en Panamá, priorizando la preparación y desempeño de los equipos y patrocinadores, especialmente durante la etapa de playoffs. Esta decisión, respaldada por una sólida colaboración con autoridades y aliados comerciales, responde al compromiso de asegurar un evento de alta calidad y continuar con un crecimiento sostenido a largo plazo.

Próximamente estaremos revelando la carrera que reemplazará a Panamá. NASCAR México Series reafirma su compromiso de llevar a cabo un calendario 2025 con las 14 fechas pactadas y reiteramos nuestro enfoque estratégico en brindar el mejor espectáculo posible durante la fase crucial de playoffs, donde cada punto es decisivo.