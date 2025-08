La Dra. Acosta Then lanza “Peso Feliz: libérate de la presión del peso ideal”, un libro que incomoda a la industria del adelgazamiento

Staff/RG

Después de muchos años de estudios e investigaciones, la reconocida endoscopista bariátrica Dra. Amny Acosta Then publicó su libro “Peso Feliz, libérate de la presión del peso ideal”, basado en un sistema integral probado que abarca la medicina metabólica, la nutrición clínica y la salud mental. Además, junto a herramientas de reeducación emocional, claves de éxito en el uso de las GLP-1 y la endoscopia bariátrica.

“Durante años creí que, si pesaba menos, valía más. Que la felicidad venía en tallas pequeñas. Que un número en la balanza definía mi éxito, mi salud, mi amor propio. Hoy la ciencia lo confirma: la obsesión por alcanzar el peso ideal, basado en una tabla, no solo es ineficaz, sino peligrosa. Y por eso decidí escribir este libro, para derribar el mito que tiene a muchos bajo una presión que no les permite avanzar en sus objetivos de salud y felicidad”, dijo la Dra. Acosta Then.

Con más de seis mil casos comprobados, la Dra. Acosta Then creó el método del Peso Feliz®, diseñado para ayudar a alcanzar el peso en cinco pasos: 1.⁠ Te sientes agradecido, ⁠2.⁠ ⁠⁠Te gusta lo que ves en el espejo, 3. Desarrollas una relación de amor y nutrición con tu cuerpo, 4.⁠ Te aleja de las enfermedades, 5.⁠ Puedes mantenerlo.

El método del peso feliz ha sido aplicado por la misma Dra. Acosta Then, quien desde niña fue marcada por el sobrepeso, el bullying y la bulimia. Ya convertida en una mujer, decidió ser endoscopista bariátrica. Hoy en día es una reconocida científica, conferencista de la Universidad de Oxford, y directora médica de dos clínicas de nutrición y obesidad en República Dominicana.

El lanzamiento será en Books & Books-Coral Gables, con prólogo de la periodista Mariale Requena. La publicación contiene capítulos que abordan desde el bullying infantil hasta el uso consciente de inhibidores de GLP-1, pasando por salud mental, maternidad, endoscopias en adolescentes y casos que han tocado vidas (como el de uno de sus casos felices que falleció trágicamente en la discoteca Jet Set).

Qué: Lanzamiento mundial del libro “Peso Feliz libérate de la presión del peso ideal”

Quién: Dra. Amny Acosta Then, presentada por la periodista Mariale Requena

Dónde: Books and Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, Florida.

Cuándo: Sábado, 16 de agosto de 2025, a las 5 PM

La Dra. Amny Acosta Then es directora de la clínica de Obesidad y especialidades Salutte Clinic en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. Es referencia por su exitoso programa de balón gástrico con seguimiento multidisciplinario. Ha sido frecuente invitada en los medios de comunicación nacionales en Estados Unidos tales como Univisión, VIX/Univision, Telemundo, People en Español. Estylo Magazine, Nuevo Herald, entre otros. Mas información: https://draacostathen.com