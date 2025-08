“La cultura es el cisne del periodismo y no el patito feo”: Yolanda Zamora

EL CONFESIONARIO

El periodismo cultural es una especialidad, como lo son el periodismo en economía, en política, en deporte. Pero lejos de ser el patito feo, siempre lo digo, es el cisne del periodismo. Es una especialidad que exige talento, inteligencia y sensibilidad. Esa sensibilidad que te pone en contacto con el pueblo y sus expresiones igual que puedes apreciar un Ballet Bolshói o un concierto clásico, todo aquello que se maneja dentro del rubro del arte, entendido como la recreación simbólica del mundo. ¿En dónde radica la maravilla del arte? El arte conmueve. ¿Y hacia dónde mueve? Hacia lo humano. Entonces cada obra que existe, cada obra que vemos, enriquece el panorama humano. El periodismo cultural requiere que quien lo ejerza tenga esa sensibilidad, ese gusto, esa práctica para entender que no es sólo qué, cómo, cuándo y dónde. Donde termina el qué-cómo-cuándo-dónde comienza el periodismo cultural, porque trabaja con lo trascendente. Antes que nada, el periodismo cultural es la capacidad de sentir el alma de tu pueblo, de tu comunidad, y compartirla como Prometeo, que se roba el fuego —pensemos que es el arte— y lo entrega a los seres humanos. El periodista cultural debe ser capaz de identificar ese fuego y pasarlo a la gente —radioescuchas, lectores, televidentes—, con el convencimiento de que cada persona encontrará su interpretación. El principio para el arte es libertad, para quien lo hace y para quien lo recibe.

“Yo tuve el privilegio de haber crecido en una familia que amó y practicó el arte y la cultura, desde niña: mi padre tocaba el piano, el acordeón, la guitarra… mi madre bailaba y escribía poemas, en mi casa se escuchaba ópera, jugábamos ajedrez, … y abrevio, tuve una infancia muy feliz. Cuando ya de jovencita elegí mi vocación me dije: Si yo fui tan feliz viviendo en el arte y la cultura, me gustaría que todo mundo tuviera esa posibilidad” esto me conto mi queridísima colega, escritora y docente Yolanda Zamora en una charla que fácilmente podría escribirse un libro sobre la copiosa cantidad de historias que ha acumulado en estas primeras cinco décadas de trayectoria que se coronan con un merecido Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara otorga desde 1992 y que este año se llevara acabó el próximo 7 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL.

EL PADRE DE LOS SUPLEMENTOS CULTURALES

Fernando Benítez (1912-2000) fue uno de los grandes protagonistas del periodismo cultural en México, ideó y organizó los más importantes suplementos en este ámbito y dio espacio a las nuevas generaciones de escritores.

Comenzó a escribir en periódicos antes de cumplir los 20 años, inició como reportero en el periódico El Nacional del que después sería director. El por muchos conocido como “padre de los suplementos culturales” se desempeñó como reportero y editorialista de Revista de Revistas, director de El Nacional, Daily News y Diario de la Tarde. Hombre visionario y promotor de los primeros suplementos culturales como ediciones dedicadas específicamente al registro y análisis de la vida artística y cultural.

Acogió a las nuevas generaciones y abrió camino a estudiantes o recién egresados, como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Emmanuel Carballo y Raquel Tibol, entre otros.

Aunque es más conocido por su labor periodística también destaca su trabajo como antropólogo e historiador. En su producción encontramos trabajos como Viaje al centro de México, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, De la Conquista a la Independencia, En la tierra mágica del peyote, Los indios de México, El rey viejo, entre otros. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, ruso, polaco y ucraniano.

Yolanda Zamora es Doctorada en Filosofía de la Educación (ITESO), Licenciada en Ciencias y Técnica de la Comunicación (UNIVA), Diplomada en Letras (UNIVA), periodista y escritora jalisciense, pionera del Periodismo Cultural radiofónico.

Me contaba Yolanda que siempre le preguntan cuáles fueron algunas de las entrevistas más destacadas en su carrera de periodista. Contesto que todas lo fueron: desde el vendedor de empanadas que llegó, por error a la cabina de radio, y nos platicó toda la historia de sus empanadas, “al aire”, hasta las entrevistas con Rulfo, Arreola, Alicia Alonso, Pablo Milanés, Juan Soriano, Vicente Leñero, Fernando del Paso… que significaron para mí un verdadero privilegio”

Con una importante trayectoria en el ámbito de la cultura. En sus cinco décadas de trabajo como comunicadora, Yolanda Zamora ha ejercido su oficio desde Guadalajara —más allá de la notoriedad que da la situación geográfica de la Ciudad de México—, y ha llevado a lectores, radioescuchas y televidentes de todo el país, con sus entrevistas, las voces y las visiones de muchas de las grandes figuras del arte, la literatura y el pensamiento, en programas emblemáticos como Panorama cultural, A las nueve con usted, Perfiles y, recientemente, La Passarola”, destacó el comité que le concedió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2025.

Su casa desde donde hicimos esta entrevista es un museo vivo de la cultura: libros, instrumentos musicales y obras de arte saludan desde todos los rincones, mientras que los reconocimientos dan cuenta de su camino en el periodismo: Periodista del Año, la Pluma de Plata, el Premio Ixca Farías, El Despertador Americano, la Presea Ocelote, el Galardón Prensa América Internacional y el Homenaje del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (por una vida entregada a la cultura), entre otros. Integrante de la mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana, es autora de los libros de entrevistas Daguerrotipos y A la fronda del recuerdo, la novela La última llovizna y los volúmenes de cuento Cada agosto la Pila Moderna, A la hora de las brujas, la luna y Desde lo alto, además del “Corrido de Pedro Páramo”, musicalizado por Pancho Madrigal.

“Si yo fui tan feliz con el arte y la cultura, la premisa para mi vocación va a ser ‘el arte y la cultura al alcance de todos’. Poco a poco esto se fue tejiendo con la realidad. Tuve sólo un momento de dilema, porque al mismo tiempo que estudiaba en la Univa bailaba en el Grupo de Bellas Artes de Jalisco. Tuve que decidir: sigues en la danza o sigues en la radio. A veces les digo a mis alumnos preparatorianos: la vocación tiene tres momentos para que ustedes elijan. Primero, qué te gusta hacer. Dos, qué haces bien. Y número 3: qué te dice tu realidad. Yo era buena para la palabra, habladorcilla, pero el arte y la cultura siempre siguieron conmigo. Entré a hacer mi servicio social a la XEJB y el director de prensa me pidió que hiciera el noticiario Panorama cultural, porque tuvo la intuición de que yo podría funcionar. Hacía Panorama cultural quince minutos tres veces al día. Ahí fue cuando decidí quedarme en la radio, que fue para mí un medio mágico, incomparable con otro”.

EL PERIODISMO HOY EN DÍA

Es innegable que el escenario cambió. Antes llegaba una corriendo a la sala de prensa por el escrito, el boletín, o corrías al teléfono y hasta le quitabas la bocina para poner caimanes y mandar tu nota. El escenario cambió, pero ofrece mil posibilidades de realización y creatividad. Admiro mucho la utilización de todo lo digital, que significa una enorme riqueza. En contraparte, tienes que pensar que ahora, con más exigencia, debes profesionalizar tu trabajo. Cualquiera puede mandar notas, y qué bueno que lo hagan y se multipliquen, pero es ahí donde vas a demostrar tu formación, tu compromiso, tu criterio. A las nueve con usted tuvo una sección que se llamó ‘La voz de los jóvenes’. Casi 25 jóvenes iban a la radio y hoy tienen programas en Jalisco o Colima. Eso me da gusto, pero el mérito no es mío. El contagio es del periodismo cultural, que se defiende solo y que irradia cuando lo haces con felicidad. Hay muchos periodistas culturales que están emergiendo hoy, como después de la lluvia las flores. Para ejercer el periodismo cultural se requiere ese amor a la cultura, esa necesidad de convertir tu nota en una pieza de arte con una idea creativa.

LA ENTREVISTA CON JUAN RULFO

Recuerdo cuando, por ejemplo, me mandaron a cubrir el Premio Jalisco para Juan Rulfo. Llegué al Teatro Degollado y me dice don Tito, que hacía las escenografías: “No va a poderlo entrevistar, güerita, pero escóndase aquí detrás de las cortinas y cuando salga le pregunta”. Yo tenía una grabadora grandota cuadrada. Me senté, paciente, y pasó la ceremonia, la política. Pensé: “Si sale por aquí lo tengo que entrevistar”. Así que le salté detrás de la cortina, sorprendiéndolo, y le solté una ristra de preguntas. Él me contestaba con monosílabos y no duró ni un minuto la entrevista: los guaruras me hicieron a un lado. Yo agarré la grabadora pensando: “¡Traigo la voz de Rulfo!”. Mi notita, aunque breve, entró en red nacional por Notisistema. Ya por segunda vez pude entrevistar a Rulfo y habló como nunca. Pero ese es tema de otra charla.

LIBROS PUBLICADOS

Ha publicado libros de cuento, poesía, ensayo, artículo periodístico, historieta y entrevista.

Daguerrotipos – Entrevista, editado por la Universidad de Guadalajara

A la fronda del recuerdo… – Entrevista, editado por la Secretaría de Cultura

Los rostros de Jesús en la Literatura – Ensayo, editado por Editorial Colofón.

La última llovizna… Novela – editada por La Zonámbula

Sirenario – Prosa poético-mitológica – Editada por la U. de G.

Cada agosto la Pila Moderna… – Cuento, editado por Ediciones de la Noche.

A la hora de las brujas, la Luna… – Cuento, editado por Ágata Editores.

Un gential de ánimas… Colección “Agua de Pozo” SCM (Fil 2023)

“Desde lo alto…” antología de cuento (Puerta Abierta Editores, por salir).

En enhorabuena por este primer medio siglo de llevar cultura al público porque nunca estará de más siempre aprender algo nuevo.

