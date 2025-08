¿El Gobierno aprende y desaprende?

Por Oscar Sánchez J.

Partimos que aprender son las habilidades, conocimientos, producto de las experiencias vividas en el tiempo y en el espacio, lo que nos puede hacer diferentes en lo individual y grupal. Mientras que desaprender implica cuestionar lo que estamos realizando, si el método y herramientas utilizadas son las correctas, es decir, desaprender es innovar, es la mejora continua partiendo de lo aprendido.

Muchos político y gobernantes poblanos de diferentes niveles se resisten al cambio, (desaprender) se sienten cómodos con lo que son y hacen (aprender), tienen temor a lo desconocido, no se sienten capaz a lo innovador, lo que puede implicar corrupción en el corto y largo plazo, en algunas ocasiones no es por incapacidad, si no, por pagar facturas acordadas, lo que lo hace más grave.

Estas formas de hacer política, en su momento se ven reflejadas en una mala calidad en los servicios como es el de salud (falta de medicamentos), el de educación (compra y venta de plazas, nepotismo y pago de favores), solo por citar algunos.

En la política gubernamental poblana, en muchas ocasiones el intentar desaprender se ve como traición por parte de los “superiores inmediatos”, es mejor seguir con lo que se viene haciendo, es más cómodo “no incomodar” a nadie, acciones que se han venido haciendo costumbre con algunos políticos poblanos y se refleja a la hora de gobernar.

¿En Puebla se Desaprende?

Partimos de que es una obligación presentar un Plan Estatal de Desarrollo, ante la instancia correspondiente, mismas que actúa como una guía para las políticas públicas y proyectos de desarrollo a largo plazo para la entidad, si no lo llevan a cabo, es otra historia.

Lo anterior obliga a “desaprender”, a innovar nuevos métodos y estrategias para alcanzar metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

En lo que va de la administración del actual gobernador Alejandro Armenta Mier, se ha visto muy activo, participativo e imperativo en su forma de gobernar, desde las teclas de una máquina se gobierna de forma fácil, sencilla y sin estrés, en el campo y con la gente de las comunidades es otro escenario.

Desde mi punto de vista, el gobernador está intentando desaprender, buscando constantemente las herramientas que le den gobernabilidad al estado de Puebla.

En ocasiones se le nota incomodo, de que sus secretarios no tengan la misma energía de “desaprender “como el lo esta haciendo, de que no les interesa romper con atavismos, creo yo, o eso dan la impresión.

No dudo, que de seguir desaprendiendo por parte del gobernador, en el largo plazo va a lograr “reaprender”, -aún con las adversidades internacionales-, de llegara a tener un estado con estabilidad política y económica.